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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696330/أبرز-تصريحات-إيهاب-جلال-في-المؤتمر-الصحفي-بمقر-الاتحاد-المصري-اليوم

عقد الأتحاد المصري لكرة القادم، مؤتمر صحفي اليوم الأحد، برئاسة جمال علام ، مؤتمراً صحفي، لتقديم ايهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، حيث أعلن عن جهازه المعاون وكافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي:”أشكر كل من دعم قرار وجودنا في منتخب بلدنا، ونتفهم بعض الآراء التي لم تكن مع القرار متفهمون لوجهتي النظر.

وتابع:” لدينا مهمة سريعة للعب مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا سنختار 40 لاعبا نعلنهم بعد أسبوعين والأولوية للاعب الجاهز الذي يشارك مع فريقه.

وواصل قائلاً:”المهمة الثانية بعد مباراتي تصفيات أمم إفريقيا، هي خلق قوام أكبر لمنتخب مصر يصل إلى 60 لاعبا، كتحضير للمرحلة الأبعد والتي من الممكن أن يظهر فيها لاعبين جدد

وعن فكرته الاعتذار عن تولي تدريب المنتخب بعد الانتقادات اللي حصلت

رد قائلاً المدير الفني الجديد إيهاب جلال: ، أنا مش متابع جيد للإنتقادات".

إيهاب جلال: منتخب مصر دائما من المرشحين الأوائل للفوز بكأس أمم إفريقيا نعلم ذلك الأمر، ولا نعمل سوى للمنافسة على كل البطولات التي سنشارك بها.

جمال علام اتحاد الكرة: اتمنى دعم الجميع لفكرة المدرب الوطني، ودعم إيهاب جلال لتحقيق الإنجازات، نقطة خلافنا كانت على المدرب المصري أم الأجنبي، ولكن في النهاية اتفق الجميع على إيهاب جلال

إيهاب جلال:"من الصعب أن أرفض منتخب مصر مرتين في المرة الأولى لم أرفض، ولكن الظروف كانت مختلفة".

إيهاب جلال:" المهمة الثانية بعد مباراتي تصفيات أمم إفريقيا، هي خلق قوام أكبر لمنتخب مصر يصل إلى 60 لاعبا، كتحضير للمرحلة الأبعد والتي من الممكن أن يظهر فيها لاعبين جدد

واستكمل حديثة قائلاً:” محمد صلاح لاعب كبير وهنحتاجه وحصل تواصل معه، وأنه لاعب متعاون بشكل كبير

وأردف:” حدث تواصل مع محمد صلاح، وسيكون له دور كبير في الفترة المقبلة، وأنه لاعب متعاون بشكل كبير".

محمد شوقي

وقال إيهاب جلال :" أن محمد شوقي كان سيكون معي في المرة السابقة عندما كنت سأدرب المنتخب، فيما عصام الحضري رأينا عمله مع الحراس في الفترة الماضية، وأثبت أنه مدرب كبير".

عبدالله السعيد

وأختتم قائلاً:”عبدالله السعيد قد يتراجع عن الاعتزال الدولي لو طلبنا ضمه لمعسكر المنتخب".