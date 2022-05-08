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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696329/معنديش-مشكلة-مع-علي-ربيع-ويشرفني-اشتغل-مع-محمد-رمضان-أبرز-إجابات-هنا-الزاهد-على-متابعيها

تركت الفنانة هنا الزاهد فرصة لجمهورها ومتابعها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” للرد على أسألتها واستفسارتهم المختلفة الأمر الذي صرحت به العديد من التصريحات المختلفة يرصدها دوت الخليج في ذلك التقرير.

تصريحات هنا الزاهد عبر انستجرام

- خلصت تصوير في بضع ساعات يوما ما

- بشارك في 3 أفلام بحبك ومستر إكس وفي بضع ساعات يوما ما

- غيرت لون شعري عشان فيلم بحبك وهرجعه تاني خلال شهر

-وأنا صغيرة اتنمرو على مناخيري وأما كبرت عملتها عشان جالي عقده منها

- أحمد فهمي أطيب واحد في العالم.

- بتابع اعمال محمد رمضان واشتغلنا مسرحية أهلا رمضان مع بعض ويشرفني أشتغل معاه تاني.

- اتبسط من ردود أفعال الجمهور على برنامج هزر فزر

- دنيا سمير غانم من أطيب الشخصيات اللي قبلتها.

- محمد إمام شاطر وموهوب وبيتهم بكل الناس من أكبر حد لأصغر حد.

- علي ربيع من أقرب الناس ليا ومفيش مشكلة بينا والفترة اللي فاتت هو كان مشغول وأنا مشغولة عشان كدة مكناش بنشوف بعض.

- أنا بيتوتية مش بحب الخروجات واكتر حاجة بكرها في شخصيتي اني بصدق الناس بسرعة.

- بحب أهتم بشعري أكتر حاجة

- كان نفسي أمثل مع رشدي أباظة وعمر الشريف.

تامر حسني يتعاون مع هنا الزاهد في بحبك

جدير بالذكر أنه تخوض الفنانه هنا الزاهد تجربة سينمائية جديدة بالتعاون مع الفنان تامر حسني، أتى بعنوان «بحبك»، الذي يدور في إطار رومانسي كوميدي حول البحث عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث محيرة ومثيرة.

الفيلم من إنتاج سينرچي احمد بدوي، تي ايتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوق، وبطولة الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد والفنان حمدي المرغني، والفنان مدحت اسماعيل.

هنا الزاهد تعرب عن سعادتها بالتعاون مع تامر حسني

وكان قد شاركت هنا الزاهد جمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، بصورتين تجمعانها مع الفنان تامر حسني، من كواليس تصوير فيلمهما الجديد "بحبك"، وعلقت على الصوريتن كاتبة:" اول مسلسل تقريبا مثلته كان مع تامر ودلوقتي بتعامل معاه في الفيلم مش ممثل بس و مخرج الفيلم.. شكرا على كل تفصيلة بتقولهالي ك مخرج، وعلى بجد مجهودك اللي بشوفوا قدامي .. ان شاء الله يعجبكم و يكرمنا يارب".