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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696327/تسلم-إيديكم-أول-تعليق-من-أحمد-مكي-على-أغنية-مغامرات-الكبير-بطريقة-سبيستون

أعاد الفنان أحمد مكي نشر الفيديو الذي قام به مجموعة من الشباب المحبي لمسلسل الكبير أوي 6 وغنوا فيه أغنية "مغامرات الكبير" ، والذي صعنوه بطريقة الرسوم المتحركة في سبيستون، ونال إعجاب مكي بشكل كبير كما أعرب عن سعادته برؤية مثل هذا المجهود الجبار.

دوت الخليج يرصد لكم رد فعل أحمد مكي على أغنية "مغامرات الكبير" التي قدمها الفنان أمير عبدالواحد مع فريق عمل كبير

أحمد مكي وأغنية مغامرات الكبير

ونشر أحمد مكي الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام وعلق قائلًا :ألف شكر على المجهود الجبار ده.. حلو حلاوة.. ربنا يسعدكم وتسلم إيديكم.

كما كتب أحمد مكي أسماء القائمين هعلى هذا الفيديو: غناء: أمير عبدالواحد، نور سعد، كلمات: أمير عبدالواحد، ألحان: أمير عبدالواحد – جاليليو، موسيقى ومكساج: جاليليو، تسجيل: أحمد محفوظ، رسوم: أحمد وهبة، تحريك: عمر حماقي، إخراج تنفيذي: أحمد وهبه-عمر حماقي، فكرة ورؤية فنية: أمير عبدالواحد.

نهاية مسلسل الكبير أوي 6

ومن الجدير بالذكر، أن حرص الفنان أحمد مكي في ظل النجاحا التي يحققها بسبب مسلسله الشهير “الكبير” بموسمه السادس، أن يستعيد ذكريات بعد النجوم الذين كان له دور بارز في نجاح هذا العمل، لكنهم رحلوا قبل استكمالهم مشاهدة هذا النجاح، فشارك جمهوره ومتابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيدويوهات انستجرام، مجموعة صور لنجوم راحلين أتى على رأسهم الفنان أحمد حلاوة الذي وافته المنية منذ أيام قليلة بعد صراع مع فيروس كورونا، وعلق عليها، قائلا: “دائما في القلب وحشتونا جدًا وافتقدناكم.. الله يرحمكم ويحسن إليكم نسألكم الدعاء لهم".

ويخوض بطولة مسلسل الكبير أوي كلا من النجوم أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.