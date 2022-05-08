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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696322/مبخافش-من-الموت-والسينما-محتاجة-دعم-أبرز-تصريحات-بشرى-في-B-MY-GUEST

حلت الفنانة بشرى ضيفة برنامج B MY GUEST، الذي يقدمه الإعلامي بلال العربي ويذاع عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وصرحت بعض التصريحات الهامة التي لم تفصح عنها من قبل.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات بشرى في برنامج B MY GUEST مع بلال العربي على يوتيوب

أبرز تصريحات بشرى في برنامج B MY GUEST

- لم استخدم مهرجان الجونة لمصلحة شخصية

- أنا آخر المستفيدين من المهرجان

- آخر دورتين في المهرجان كانوا معافرة عشان يطلعوا

- في أحسن ممكن يتقدم في المهرجان ومحتاج أكثر للتطوير والضبط

- مهرجان الجونة مفيهوش فلوس عادي زي أي مشروع

- لو قدمت عمل سينمائي أو دراما أو برنامج هيكون في فلوس أكتر

- واستفدت من المهرجان في المكانة وثقافة

- واتفرجت على أفلام كتير وخدمت صناع سينما كتير

- نفسي أقدم عمل استعراضي

ـ عملت دور الأم قبل ما أتجوز وأنجب أنا شخص راقد على بركان

ـ طول عمري أكبر من عمري الحقيقي بعمل أدوار أكبر من عمري بـ 10 سنين

ـ أبويا مثلي الأعلى وعندنا بخل كبير في الإنسانية

ـ دوري في فيلم معالي ماما يشبة قصة حياتي إني إمرأة عاملة وقيادية

ـ بطلت أكون كريمة في وقتي ومع الناس وبقى عندي أولويات

ـ أحب رؤية أحمد السقا في أفلام أكثر وحسن الرداد أفلامه مهضومة

ـ لم أستخدم مهرجان الجونة لمصلحة شخصية وأنا آخر المستفيدين من المهرجان

ـ لما بجامل حد من الوسط الفني بيكون هدفي التشجيع

ـ أصحابي اللي بيدعموني من خارج الوسط الفني

ـ السينما محتاجة دعم والناس بطلت تروح سينما منذ تدشين المنصات

ـ مهرجان الجونة مفيهوش فلوس عادي زي أي مشروع

ـ لو قدمت عمل سينمائي أو تليفزيوني كنت أخدت فلوس أكتر

ـ زوجي هو صديق الطفولة وإنسان نقي وخدمني في التواصل مع الناس

فيلم معالي ماما لـ بشرى

ومن الجدير بالذكر، أن الفيلم يناقش قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.