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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696346/الجيزة-تحظر-سير-مركبات-التوك-توك-بهضبة-الأهرام

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، قرارًا بحظر سير مركبات «التوك توك» بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم.

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حملات مرورية لتنفيذ منع سير التوك توك

ووجه المحافظ، حي الهرم وإدارة المرور وقطاع هضبة الأهرام و جهاز السرفيس والجهات المعنية، بتكثيف الحملات المرورية؛ لبدء تنفيذ قرار حظر سير مركبات «التوك توك»، مشددًا على التعامل بمنتهى الحزم في اتخاذ الإجراءات وعدم التساهل مع المخالفين.

كما كلف بتقديم تقرير يومي لعرض ما تم من جهود في تنفيذ القرار ومتابعة الحملات المرورية اليومية.

وعلى مدار الشهور الماضية، كان هناك تحرك كبير من عدد من المسئولين والنواب منهم النائب عمرو القطامي ومحمد سلطان، بالتنسيق مع كافة المواقع التنفيذية والنيابية؛ لوضع خطة لعودة هضبة حدائق الأهرام لما كانت عليه قبل انتشار مركبات «التوك توك»، والذي يعد أساسا للعشوائية والجريمة والتردي الذي يصيب أي مكان يظهر به.

كما تقوم شركة الأمن التي تولت مسؤولية المدينة بجهود عظيمة، من أجل تنظيم الدخول والخروج ومنع انتشار التوكتوك، وفرض لمسة من الانضباط والنظام الذي افتقدته المدينة طول الأعوام الماضية، كما ان جهود رفع المخلفات والرصف والتشجير وإعادة إصلاح وتأهيل الطرق.