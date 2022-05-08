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«دوت الخليج» ينشر صور اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

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إسراء الطنطاوي 0 تبليغ

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696344/تحيا-مصر-ينشر-صور-اجتماع-الرئيس-السيسي-بالمجلس-الأعلى-للقوات-المسلحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الأحد، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

دوت الخليج

اجتماع الرئيس السيسي

وصرّح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في منشور له على الصفحة الرسمية.

 

يأتي ذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء، والذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود بالإضافة لإصابة 5 أفراد آخرين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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