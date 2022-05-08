مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر 16 مايو

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - صرّح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن العالم سيشهد خسوفًا كليًا للقمر، يوم الإثنين 16 مايو الجاري، بالتزامن مع بدر شهر شوال، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبا، وسيغطي ظل الأرض فيه 4ر141% تقريبًا من سطح القمر.

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توقيت خسوف القمر في مصر

وأوضح «القاضي»، أنه سيمكن رؤية الخسوف جزئيًا في مصر من بدايته وحتى غروب القمر، قبل وصوله إلى الخسوف الكلي في تمام الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحًا بتوقيت القاهرة.

مدة الخسوف الجزئي في القاهرة

وتشهد محافظة القاهرة خسوفًا جزئيًا للقمر، لمدة 34 دقيقة فقط منذ بدايته وحتى غروبه، وتصل نسبته إلى 41% من قيمته.

سيوة الأكثر وقتًا

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث أن الفلكية، أن سيوة ستشهد أكبر وقت للخسوف، حيث يصل الخسوف إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.

وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن القمر يمر عبر ظل الأرض، وخلال هذه المرحلة يصبح القمر أغمق تدريجيًا، ثم يتحول إلى اللون النحاسي ثم إلى اللون الأحمر.

وأضاف أن الخسوف سيكون مرئيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وجرينلاند والمحيط الأطلسي وأجزاء من أوروبا الغربية وغرب أفريقيا، موضحًا أنه يمكن رؤية جزء ضئيل جدًا من هذا الخسوف في مصر الساعة 4:45 صباحًا، حيث يكون القمر في أقصى الغرب أثناء غروبه وقبل شروق الشمس مباشرة، ولكن الجزء الأكبر من هذا الخسوف سوف لن نراه حيث يكون القمر تحت الأفق في هذا التوقيت.

ومن المفترض أن يقترن القمر مع كوكب زحل فى 22 مايو، ومع كوكبي المشترى والمريخ يوم 25 مايو، ومع كوكب الزهرة يوم 27 مايو.