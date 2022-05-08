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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696334/طارق-شوقي-يشارك-في-فعاليات-معرض-التعليم-الدولي-بالرياض

افتتح اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الدولي ٢٠٢٢، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تستمر فعاليته حتى يوم الأربعاء ١١ مايو، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

دوت الخليج

وزير التعليم السعودي يستقبل نظيره المصري

وغادر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متجهًا إلى الرياض، حيث استقبله نظيره السعودي معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة السعودي.

ويستضيف المؤتمر 23 دولة، وما يزيد عن 50 مخاص وخبير بالتعليم، وتضمن الفعاليات 11 جلسة، كذلك 152 نعرض دولي و121 ورشة عمل داخل فعاليات المعرض.

وشارك وزير التربية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، في حلقة نقاش بعنوان «السياسات التعليمية في ظل التحديات»، بحضور الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة، والمهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التعليم بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور هايمي سافيدرا المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي، والبروفيسور ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض، وأدارت الجلسة المذيعة وئام الدخيل.

تحديات التعليم في مواجهة جائحة كورونا

كما ناقشت الجلسة كيفية التعامل مع التحديات وتفادي آثارها وتداعياتها خاصة في مجال التعليم، وما تغير في مجال التعليم قبل وبعد جائحة كورونا في كثير من الدول، ومقومات الدول التي كانت قادرة على تخطي عقبة كورونا والنهوض بمؤسساتها التعليمية.