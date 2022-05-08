بشرى سارة.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022..احسب نسب الزيادات

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696324/بشرى-سارة-موعد-صرف-معاشات-شهر-يونيو-2022احسب-نسب-الزيادات

مع بداية كل شهر جديد يبدأ الناس في التساؤل عن موعد الراتب أو المعاش القادم، لذا كثر البحث خلال الأيام الماضية عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022 لمعرفة ميعاد الصرف وترتيب احتياجاتهم على ما سيكون معهم من أموال ومتى سيحصلون عليه خاصة بعد المصاريف التي تكلفها الكثيرين خلال أيام عيد الفطر المبارك الذي انتهت أيامه الأسبوع الماضي.

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وفي هذا الصدد، نستعرض في السطور التالية، موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022، وفقا لما أعلنته عنه هيئة التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا ببدء صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقرر لها 13% منذ الشهر الماضي.

صرف معاشات شهر يونيو 2022

ويكثرة البحث عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022، أجابت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنها ستقوم بتحديد موعد الصرف خلال نهاية الشهر الجاري وقبل بداية شهر يونيو.

طرق صرف معاشات شهر يونيو 2022

وهناك عدة طرق من أجل صرف معاشات شهر يونيو أبرزها:

1- من خلال الذهاب إلى ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري في كافة الأنحاء على مستوى الجمهورية.

2- من خلال استخدام المحافظ الإلكترونية.

زيادة المعاشات الجديدة 2022

وفيما يلي نعرض الزيادة المقررة للمعاشات والتي تم صرفها منذ الشهر الماضي وهي كما يلي:

1- من يتقاضى 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها.

2- من يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها.

3- من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها.

4- من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها.

5- من يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها.

6- من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها.

و يصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين لها نحو 10750842 مليون شخص، كما تبلغ عدد منافذ صرف المعاشات 19 ألفا و30 منفذا حتى بداية شهر إبريل 2022.

وبلغ عدد المواطنين المؤمن عليهم حتى أول أبريل المنقضي نحو 14 مليونا و86 ألفا و450 مواطنا، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير صادر عنها.