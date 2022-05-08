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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696312/حقيقة-تسريب-امتحان-الصف-الثاني-الإعدادي-2022-مادة-الهندسة

تردد الأحاديث حول الامتحانات تزامنا مع بدايتها اليوم الأحد، كما انتشرت أقاويل وأنباء عن تسريب بعض الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمن ما كثر البحث والأحاديث عنه، حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 مادة الهندسة، لترد وزارة التربية والتعليم على ما يتم تداوله بهذا الشأن.

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وكشفت وزارة التعليم متمثلة في غرف العمليات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية، المتصلة بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 مادة الهندسة والأنباء المتداولة عن ذلك، نافية حدوث ذلك حيث أنها تتابع عملية الامتحانات عن كثب ولا يوجد أمر مثل هذا.

حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 مادة الهندسة اليوم

كما أكدت الوزارة عدم حدوث ذلك وأن ما يتم تداوله عن حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 مادة الهندسة غير صحيح، لافتا إلى أنها لم تتلقى أي إخطار من جميع المحافظات التي تعقد بها الامتحانات حول وجود حالات غش أو تسريب للامتحانات، وهو ما يوضح ويؤكد عدم صحة ما تم تداوله بشأن حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 مادة الهندسة.

التعليم: لا يوجد أي تسريب للامتحانات الصف الثاني الإعدادي

كما كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أي تسريب للامتحانات، وأن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية ستقوم بالتصدي لأي أعمال غش أو تسريب كما سيتم توقيع عقوبة مشددة على أي طالب يقوم بتسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن ولم يسمح بالغش داخل لجان الامتحانات، وتوقيع عقوبات مشددة على الغشاشين، حيث تتراوح عقوبة الغش والتسريب بين الحرمان من الامتحان عام أو أكثر أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

2 – يوم الأحد الموافق 8 من شهر مايو: مادة الهندسة.

3 – يوم الاثنين الموافق 9 من شهر مايو: مادة العلوم.

4 – يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مايو: مادة اللغة الإنجليزية.

5 – يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر مايو: مادة الدراسات الاجتماعية.

6 – يوم الخميس الموافق 12 من شهر مايو: مادة جبر وإحصاء.