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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696295/الآن-حقيقة-تسريب-امتحان-جبر-للصف-الثاني-الإعدادي-الترم-الثاني-2022

مع بدء مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدارسي، يكثر الحديث عن سير الامتحانات والعديد من التساؤلات حول الإجابات وغيرها، كما تم تداول العديد من الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية، حول حقيقة تسريب امتحان جبر للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022، وهو ما أوضحت حقيقته غرف العمليات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية، المتصلة بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وأوضحت غرفة العمليات، حقيقة تسريب امتحان جبر للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 بمختلف المواد.

وتتابع غرفة العمليات الفرعية بوزارة التربية والتعليم سير الامتحانات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، حيث تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة تماما.

حقيقة تسريب امتحان جبر للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022 اليوم

كما كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية، حقيقة تسريب امتحان جبر للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022، مؤكدا: «لم نتلق أي إخطار من جميع المحافظات التي تجرى بها الامتحانات المختلفة يفيد بتسريب امتحان اللغة العربية، وأنه لا يوجد أي تسريب للامتحانات».

وقال مصدر وزارة التعليم، إن الوزارة تعمل بكامل طاقتها بالتنسيق مع المديريات التعليمية على التصدي لأي أعمال غش أو تسريب ولا يوجد تسريب لامتحان الجبر للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022.

وفي سياق آخر، أشار المصدر المسئول إلى أن جميع اللجان الامتحانية تم تعقيمها، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب من كورونا.

عقوبة مشددة حال تسريب امتحان الجبر للصف الثاني الإعدادي ومختلف المواد

وشدد المصدر على نية الوزارة توقيع عقوبة مشددة على أي طالب أو مدرس أو مسئول يقوم بتسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 عربي، حيث سيتم تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأعمال الامتحانات.

وتنص تلك المادة على عقوبة وفقا لحالة الغش، حيث تتراوح العقوبة بين الحرمان الامتحان عام أو أكثر أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات.

وزير التعليم: لن نسمح بالغش في الامتحانات

وفي ذات الصدد، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة استعدت جيدا لأداء الامتحانات لجميع مراحل التعليم مؤكدا أنه لن ولم يسمح بالغش داخل لجان الامتحانات، وسيتم توقيع عقوبات مشددة على المخالفين.