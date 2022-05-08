انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن نماذج إجابات امتحانات الصف الرابع الإبتدائي مادة العربي 2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696268/الآن-نماذج-إجابات-امتحانات-الصف-الرابع-الإبتدائي-مادة-العربي-2022

امتحانات الصف الرابع الإبتدائي وجدول الامتحانات

مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الدراسية المختلفة، يكثر البحث عن تفاصيل المواد وماي يتعلق بها من مراجعات ونماذج للمراجعة وغيرها، وخلال الساعات الماضية كثر البحث خبر موقع انماذج إجابات امتحانات الصف الرابع الإبتدائي مادة العربي، لمعرفة طريقة الأسئلة والإجابات والتدريب عليها من قبل الطلاب.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، تعرض بوابة «دوت الخليج» في السطور التالية، نماذج إجابات امتحانات الصف الرابع الإبتدائي مادة العربي.

نماذج إجابات امتحانات الصف الرابع الإبتدائي مادة العربي

وتأتي نماذج إجابات امتحانات الصف الرابع الإبتدائي مادة العربي، ما بين اختياري وصح وخطأ وقراءة ونصوص.

امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، اليوم الأحد الموافق 8 مايو وتستمر لمدة 5 أيام حيث تنتهي لاتحديد في 15 مايو الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمدرسين والمشرفين على الامتحانات حيث تم تعيق جميع اللجان وتطهيرها لاستقبال الامتحانات ومنع انتشار العدوى.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان صادر عنها وتم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، إنه تم وضع جدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني 2022، بشكل يناسب جموع الطلاب.

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر عنها منذ عدة أيام، أن اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدول المعلن عنه تُعقد عن طريق المدرسة، وأسئلة امتحانات نهاية العام تقتصر على خطة توزيع المنهج المقرر، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات لن تخرج عن المنهج المقرر والذي تم تدريسه للطلاب على مدار أيام الفصل الدراسي الثاني.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني

1- اليوم الأحد 8 مايو: يُعقد امتحان مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف)

ومادة التربية الدينية (ساعة ونصف).

2- يوم الاثنين 9 مايو: يُعقد امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف)

ومادة مهارات مهنية (ساعة ونصف).

3- يوم الثلاثاء 10 مايو: يُعقد امتحان مادة الدراسات على مدار (ساعة ونصف)

ومادة ict (ساعة ونصف).

4- يوم الأربعاء 11 مايو: يُعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية (ساعة ونصف).

5- يوم الخميس 12 مايو: يُعقد امتحان مادة الرياضيات (ساعة ونصف).