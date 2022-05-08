سفير مملكة البحرين فى القاهرة ينعى شهداء القوات المسلحة بغرب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 03:28 مساءً - نعى السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، شهداء القوات المسلحة جراء الهجوم الإرهابى الجبان الذى وقع بمنطقة غرب سيناء.

وقال السفير الجودر فى تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "خالص التعازى والمواساة لمصر الشقيقة رئيسًا وحكومةً وشعبًا فى شهداء هذا العمل الإرهابى الذى استهدف نقطة رفع مياه غرب ‫سيناء، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته ويسكنهم الفردوس الأعلى ويمنّ على المصابين بالشفاء ويديم على مصر نعمة الأمن والأمان ويحفظها من كل سوء".