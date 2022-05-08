مجلس النواب يوافق على مشروع قانون محطة الزهراء لتربية الخيول بشكل نهائى..والأعضاء يطالبون باستخدام التقنيات الجديدة فى تطوير صناعة الخيل ووجود خبرات دولية بمجلس إلادارة

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696326/مجلس-النواب-يوافق-على-مشروع-قانون-محطة-الزهراء-لتربية-الخيول-بشكل-نهائىوالأعضاء-يطالبون-باستخدام-التقنيات-الجديدة-فى-تطوير-صناعة-الخيل-ووجود-خبرات-دولية-بمجلس-إلادارة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، بشكل نهائى.

دوت الخليج

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون محطة الزهراء لتربية الخيول بشكل نهائى

وشهدت الجلسة، استعراض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون تكمن في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.

وقال أن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

وأضاف، أيضا ينص المشروع على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها: - الاهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة.

- إمساك سجلات خاصة لاثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها. - اصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول. - نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.

وتابع الحصرى، كما تضمن المشروع نصا بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.

وأكد ان مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وبما يواكب الإتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال. وأعلن تأييد لمشروع القانون المعروض لما له من أثر فى تعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال تربيه وإنتاج أنقى السلالات العربية الأصيلة من الخيول .

النائب أيمن أبو العلا يطالب باستخدام التقنيات الجديدة فى تطوير صناعة الخيل العربى

أكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول، المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة والجديدة فى استغلال محطة الزهراء كنواه لقلعة صناعة الخيل العربى0

كما أكد أبو العلا، أهمية تطوير المحطة و الحفاظ على السلالات من الخيل، وإنشاء والمعامل المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم المهرجانات الخاصة بالخيل. وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أصبح هناك صناعات جديدة تقوم على الحيل، مثل تصنييع المواد الحيوية والطافة من الروث، وهو الأمر الذى يدعونا للإهتمام بتطوير تلك المحطة.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، إلى أهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما هو قادم، مشيرا إلى أن المجلس فى الفصل التشريعى السابق، سبق وناقش عدد من الأدوات الرقابية بشأن وجود خلل فى منظومة الخيول والتى كانت تتعلق باهدار مال عام، ونتمنى الاستفادة من هذه المواقف فى منظومة التطوير الجديدة.

وأعلن أبو العلا موافقته على مشروع القانون، متمنيا أن نكوم أمام مرحلة جديدة من الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول وأن نكون أمام مشروعًا لحماية السلالات الأصيلة للحصان العربي في مصر، وكذلك زراعة الأجنّة المخصّبة في الخيول العربية.

النائبة سحر طلعت مصطفى: نحتاج لخبرات دولية بمجلس إدارة محطة الخيول خصوصا المصريين المعترف بهم عالميا

وطالبت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، بتخفيض الرسوم الواردة بمشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول، و الخاصة بمجموعة من الخدمات مثل تسجيل الخيول العربية الأصيلة، مؤكدة إلى أنها تصل إلى لـ 20 الف جنيه.

وقالت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن تلك الرسوم مبالغ فيها، لاسيما وأننا نسعى للتشجيع على تسجل الخيول، ولا نريد أن يرفض البعض هذه الخطوة الهامة خوفًا من ارتفاع الرسوم، مطالبة بتخفيضه بحيث لاتتعدى قيمة الرسوم سبعة آلاف جنيه.

النائبة سحر طلعت مصطفى: نحتاج لخبرات دولية بمجلس إدارة محطة الخيول خصوصا المصريين المعترف بهم عالميا

وأضافت النائبة سحر طلعت مصطفى، أيضا مشروع القانون منح وزير الزراعة الحق فى أن يرشح 6 خبراء فى مجال الخيول يكونوا أعضاء فى مجلس الإدارة بالمحطة، مقترحة أن يكون من بين هؤلاء الخبراء من لديه خبرة عالمية فى المجال وذلك ليفيدنا بخبرته العالمية، والتى ستمكننا من تسويق الخيل العربى المصرى فى الخارج ومنافسة السلالات التانية.

وأعلنت مصطفى، موافقتها على مشروع القانون، معربة عن أمنيتها أن يكون خطوة هامة وحقيقية نحو الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة.

"نائب التنسيقية" يقترح منح الإدارة إعداد الهيكل التنظيمى فى "تربية الخيول “

اقترح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اضافة بند يمنح المدير التنفيذى سلطة إعداد الهيكل التنظيمى والإدارى.

جاء ذلك فى كلمة نائب التنسيقية، أمام الجلسه العامة لمجلس النواب اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة. ورفض"نائب التنسيقية"، حديث الوزير حول شمول اللائحة الموارد البشرية لتنظيم الهيكل الإدارى والتنظيمى مؤكدا "إذا كان الأمر يحله اللائحه الموارد البشرية إذا "فلنلغى البند الثالث فى المادة السادسة.