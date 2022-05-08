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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696325/الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-غدا-الإثنين-والعظمى-بالقاهرة-34

نشرت الهئية العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بطقس غد الإثنين، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث توقعت أن يسود غدًا طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

دوت الخليج

حالة الطقس في مصر غدا الإثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى، نشاطًا للرياح وأتربة، وجو غائم جزئيًا مع نشاط للرياح على جنوب الوجه البحري.

أما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%، يصاحبها جو غائم جزئيًا ونشاط للرياح، كذلك الوضع بالنسبة للسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يشهد شمال الصعيد نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر غدا

وبالنسبة لحالة البحرين، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط، غدًا الإثنين، معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية: شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على المحافظات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 34 20

- الأسكندرية 27 18

- طنطا 29 19

- دمنهور 33 19

- مرسى مطروح 23 17

- السلوم 25 18

- سيوة 32 21

- بور سعيد 24 18

- الزقازيق 34 20

- الإسماعيلية 34 20

- السويس 28 19

- رفح 27 18

- نوبيع 33 19

- كاترين 25 11

- شرم الشيخ 33 23

- الغردقة 32 22

- الفيوم 36 20

- المنيا 38 21

- أسيوط 39 22

- الأقصر 40 24

- أسوان 41 25

- الوادي الجديد 41 22

- حلايب 31 21

- شلاتين 34 21