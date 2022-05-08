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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696321/عميل- orange-أورنج-يشكون-الخدمة-سيئة-وغير-مستقرة

اشتكى عميل orange أورنج من خدمة الإنترنت وأسعار الباقات على الراوتر وغيرها من باقات أورنج نت الشهرية. ويرصد دوت الخليج شكواه من أجل وصول صوته وإيجاد حل لمشكلات عملاء أورنج.

شكاوي عملاء أورنج قال عميل أورنج عبر صفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، :"عن تجربة سيئة، الأسعار بتبدأ من ١٧٠ مش ١٢٠، الخدمة سيئة، غير مستقرة وبطيئة (الحد الأقصى للسرعة ٣٠ مش ١٠٠ ميجا) وبتقطع اغلب الوقت". وأضاف "خدمة العملاء من أورنج أسوأ والنتيجة انك هتدفع فلوس كل شهر ع الفاضي".

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