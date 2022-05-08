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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696320/المصريين-الأحرار-يشارك-تشيع-جثامين-وعزاء-شهداء-سيناء

يشارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة، الدكتور عصام خليل، صلوات الجنازه وتشييع جثمان وعزاء شهداء الجيش المصرى أثناء إحباط هجوم إرهابي خسيس استهدف احد نقاط رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

دوت الخليج

المصريين الأحرار يشارك تشيع جثامين وعزاء شهداء سيناء

كلف الدكتور عصام خليل رئيس الحزب جموع إمناء المحافظات والمراكز التى قدمت شهداء خلال الحادث الإرهابي الاخير على تشكيل وفدا ومشاركة العزاء نيابة عن الحزب رئيسا وقيادات وأعضاء.

وطالب الدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام، بمتابعة الأمر مع امناء المحافظات، مؤكداً أن المشاركة واجب وطنى اصيل تكريم شهداءنا ومؤازره اهالينا من ذويهم.

وكان الحزب أصدر بياناً رثاء للشهداء بالأمس، وشدد على مساندة ودعم الحزب للقيادة السياسية والمؤسسات الوطنية لاجتثاث الإرهاب من ارض مصر الطاهرة .