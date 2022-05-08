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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696318/نائب-التنسيقية-يقترح-منح-الإدارة-إعداد-الهيكل-التنظيمى-فى-تربية-الخيول

دوت الخليج

"نائب التنسيقية" يقترح منح الإدارة إعداد الهيكل التنظيمى فى تربية الخيول

جاء ذلك فى كلمة نائب التنسيقية، أمام الجلسه العامة لمجلس النواب اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة. ورفض"نائب التنسيقية"، حديث الوزير حول شمول اللائحة الموارد البشرية لتنظيم الهيكل الإدارى والتنظيمى مؤكدا "إذا كان الأمر يحله اللائحه الموارد البشرية إذا "فلنلغى البند الثالث فى المادة السادسة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، بشكل نهائى

وشهدت الجلسة، استعراض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون تكمن في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.

وقال أن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

وأضاف، أيضا ينص المشروع على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها:

- الاهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة.

- إمساك سجلات خاصة لاثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها.

- اصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول.

- نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.