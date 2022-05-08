انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة الفنان جورج بيريز بعد صراع مع السرطان.. تعرف على أبرز أعماله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696317/وفاة-الفنان-جورج-بيريز-بعد-صراع-مع-السرطان-تعرف-على-أبرز-أعماله

رحل عن عالمنا مساء أمس السبت الفنان العالمي جورج بيريز عن عمر ناهز 76 عام بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ويعد الفنان ارحل أشهر نجوم الكومكس المصورة والأبطال الخارقين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل وفاة جورج بيريز

وجاء نبأ رحيل جورج بيريز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اذ قالت اسرته: “"نحن جميعًا نحزن كثيرًا ولكن فى الوقت نفسه نحن ممتنون للغاية للفرحة التى جلبها لحياتنا.. أصبح العالم أقل حيوية اليوم بدونه، يعرف الجميع إرث جورج.. سيتم تبجيل فنه وشخصياته وقصصه لسنوات قادمة.. ستقام مراسم تأبين جورج يوم الأحد 22 مايو.. سنفتقده دائما”.

مرض جورج بيريز

وكانت قد أعلن جورج بيريز عن إصابته بمرض السرطان، فقال: “لقد أعطيت خيار العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعى، ولكن بعد تقييم جميع المتغيرات وتقييم مقدار الأيام المتبقية لى من خلال زيارات الطبيب والعلاجات والإقامة فى المستشفى والتعامل مع الأمور المرهقة والمحبطة فى كثير من الأحيان وبيروقراطية النظام الطبي، اخترت أن أترك الطبيعة تأخذ مجراها وسأستمتع بأي وقت بقيت فيه على أكمل وجه ممكن مع زوجتى الجميلة منذ أكثر من 40 عامًا وعائلتي وأصدقائي ومعجبى”.

معلومات عن جورج بيريز

الفنان جورج بيريز ولد عام 9 يوينو في عام 1954 بمدينة نيويورك، بدأ مسيرته الفنية من خلال سلسلة مارفل وأصبح أحد أشهر فناني رسام الكوميكس المصورة، وتعد أبرز أعماله تين تايتنز.

فاز جورج بيريز بجائزة إنكبوت وجائزة كيربي، وساهم في إعادة إطلاق ووندر وومان في أواخر الثمانينات، وركّز في عمله على أفنجرز وفانتاستيك فور.

نجوم ودعهم الوسط الفني في 2022

جدير بالذكر أنه رجل عن عالمنا عدد من النجوم أخرهم الفنان أحمد حلاوى الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض كورونا، وتوفى أيضا الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا، وكان قد توفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد أن كتب المخرج خالد الحجر، منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقا صورة زكي فطين عبد الوهاب: «يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل، زكي فطين عبد الوهاب، ادعوا له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات».