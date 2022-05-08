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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696316/حزنا-علي-شهداء-سيناءنواب-التنسيقية-يرتدون-الزى-الأسود-بجلسة-النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، ارتداء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الزى الأسود تعبيرا عن الحزن الشديد على شهداء القوات المسلحة فى غرب سيناء إزاء العمل الإرهابي الخسيس مساء أمس السبت.

دوت الخليج

حزنا علي شهداء سيناء..«نواب التنسيقية» يرتدون الزى الأسود بجلسة النواب

كان المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، ألقي كلمة بداية الجلسىة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، قائلا :"فوجعنا بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس، أثر تصديهم لعناصر إرهابية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، حيث نعي عدد من النواب أبطال القوات المسلحة، مؤكدين أن هذا الحادث لن يزيد من القوات المسلحة إلا عزيمة وإصرار في اقتلاع جذور الإرهاب.

وأكد رئيس المجلس، بأن الشعب المصرى فوجع بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

كما أوضح أن مجلس النواب يؤكد بأننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة متابعا:"ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.

وأعرب مجلس النواب، عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه مختتما حديثه حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء، ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته فيما دعا الأعضاء للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة.