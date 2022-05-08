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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696315/صبحي-مصر-تسضيف-اجتماعات-الوكالة-الدولية-لمكافحة-المنشطات

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.

دوت الخليج

مصر تسضيف اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف صبحي، الترتيبات الخاصة بملف استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، في الفترة من 17 حتى 20 مايو 2022، مؤكدًا على أهمية هذا الحدث الذي يقام لأول مرة بمصر، حيث يعكس ثقة الوكالة الدولية في إمكانات الدولة المصرية، فضلاً عن قوة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والتزامها بالكود الدولي لمكافحة المنشطات، لافتاً إلى أن تنظيم هذا الحدث الدولي يُكرس حرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات، والتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به مصر لتكون الرياضة خالية من المنشطات.

اجتماع الدورة رقم 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمصر

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مصر ستحتضن خلال ستحتضن خلال الفترة من 22 حتى 27 مايو 2022، عدة فعاليات عربية، أهمها اجتماع الدورة رقم 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمشاركة 21 دولة، وكذا اجتماع المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية بمشاركة 10 دول، في إطار حرص الوزراة على استضافة العديد من الفعاليات على المستوى العربي، والحرص على التوسع في تقديم الخدمات والأنشطة للشباب العربي في كافة المجالات.

«مدبولي» يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات لإظهار مصر بالصورة اللائقة

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية التنسيق الفاعل بين كافة الجهات المعنية بتنظيم تلك الفعاليات العربية والعالمية على أرض مصر، بحيث تظهر بالصورة اللائقة، التي تعكس قدرة مصر دومًا على استضافة مختلف الأحداث بتنظيم مميز.