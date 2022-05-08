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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696314/Vodafone-فودافون-توفر-الانترنت-الهوائي-لو-معندكش-تليفون-أرضي

أعلنت Vodafone فودافون عن توفير الانترنت الهوائي لدعم عملائها ممن لم يمتلكوا تليفون أرضي لتركيت راوتر. وتدخل عروض فودافون للنت الهوائى ضمن باقات فودافون الشهرية. والتى يوضح دوت الخليج كافة تفاصيلها وأنواع الراوتر الهوائى المتاح.

Vodafone فودافون الانترنت الهوائي عبارة عن راوتر يعمل بكابل كهرباء بدون بطارية، وفيه منه نوعين: راوتر الانترنت الهوائي العادي وسعره 1000 جنيه.. وفيه عرض أن سعره 750 جنيه بدلا من 1000 جنيه • سرعة ال download تصل إلى 150 mbps و ال upload تصل الى 51 mbps • سعة الراوتر 32 شخص متصلين في نفس الوقت النوع التاني هو راوتر الـ 4G فائق السرعه الجديد و سعره 1400 جنيه • سرعه الـ Download تصل الى 400 mbps و ال upload تصل إلى 102 mbps • سعة الراوتر 64 شخص متصلين في نفس الوقت. باقات فودافون للنت الهوائي يمكن مطالعة باقات Vodafone فودافون للنت الهوائي من خلال معرفة تفاصيل الباقات من هنــــــــــــــــا أو الشراء والتقسيط اونلاين من هنــــــــــــــــا وجدير بالذكر أن بعد الاطلاع على باقات فودافون للنت الهوائي وشرائها قد تصل إلى البيت دون الحاجة للذهاب للفروع.

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