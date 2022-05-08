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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696311/قرار-جمهوري-بإعادة-تنظيم-الأعلى-للسياحة-برئاسة-رئيس-الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 169 لسنة 2022، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية.

دوت الخليج أعضاء المجلس الأعلى للسياحة ومن المقرر أن يضم المجلس في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، ووزير السياحة والآثار (مقررًا للمجلس)، بالإضافة لوزراء «التخطيط، الثقافة، التعاون الدولي، المالية، التنمية المحلية، الطيران المدني، الإسكان، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية».

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