انت الان تتابع تفاصيل خبر تشريعية النواب ترفض طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي فى واقعة شيك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696310/تشريعية-النواب-ترفض-طلب-رفع-الحصانة-عن-النائبة-سحر-القاضي-فى-واقعة-شيك

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب صباح اليوم الأحد، لنظر طلب رفع الحصانة بحضور النائبة سحر القاضى، وناقشت الطلب واطلعت على الأوراق المرفقة به وتفاصيل الدعوى المقامة ضد النائبة، وهى خاصة بشيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين جنيها.

دوت الخليج

تشريعية النواب ترفض طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي

وقررت اللجنة، رفض طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضى، الكيدية وعدم استيفاء الشروط المحددة فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعدم التوثيق.

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون محطة الزهراء لتربية الخيول

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

واستعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.

وأكد الحصري، أن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة، أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وبما يواكب الإتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال.