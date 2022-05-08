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«مستقبل وطن» يكرم حفظة القرآن الكريم بقرية منشأة كاسب 

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696308/مستقبل-وطن-يكرم-حفظة-القرآن-الكريم-بقرية-منشأة-كاسب

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين بالتعاون مع أمانة القبائل العربية بالمركز أبناء قرية “منشأة كاسبا”، وذلك نطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

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«مستقبل وطن» يكرم حفظة القرآن الكريم بقرية منشأة كاسب

وقال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنه في إطار جهود أمانة الحزب لخدمة أهالي البدرشين بمختلف المجالات، بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب النائب عصام هلال عفيفي والنائب فرج فتحي فرج نواب الشيوخ، والنائب عماد الدرجلي، والنائب نادر الخبيري والنائب حازم عويان نواب البرلمان، وبحضور الحاج عبدالرسول طنطاوي أمين القبائل العربية بالمركز، محمود عبدالرسول عضو أمانة التدريب والتثقيف بالمركز، عزام كاسب أمين الوحدة الحزبية بالقرية، ومحمد طنطاوي أمين الشباب بالقرية.

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وتم تكريم اليوم ابناءنا وبناتنا من حفظة القرآن الكريم بقرية منشأة كاسب بمسجد آل طنطاوي في جو مليء بالسعادة والفخر لوجود مثل هؤلاء الشباب والبنات من حفظة القرآن الكريم بمركز البدرشين.

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ويأتي ذلك في اطار السياسه التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدوله المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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