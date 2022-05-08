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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696298/مواجاتوتيا-يواصل-التأهيل-على-هامش-مران-رجال-طائرة-الأهلي

يواصل جاريت مواجاتوتيا، لاعب فريق كرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أداء تدريباته الاستشفائية في الجيم منفردا صباح اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وواصل جاريت تنفيذ برنامجه الاستشفائي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالكاحل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على صالة قليبية، ويسعى رجال طائرة الأهلي للفوز وتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

تيجة مباراة الأهلي أمام سيراميكا

وفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تعادله أمام نادي سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من المصري بهدف مقابل لا شيئ، ثم تعادل سلبي أمام طلائع الجيش.