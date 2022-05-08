الشبكة العربية لحقوق الانسان تدين العمل الإرهابي بغرب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:22 مساءً - ادانت الشبكة العربية للأعلام الرقمي وحقوق الانسان، الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين.

وتقدمت الشبكة بخالص العزاء إلي جموع الشعب المصري في شهداء الواجب الذين سقطوا بيد الإرهاب الغاشم.

وأكدت الشبكة، على أن الإرهاب بجميع اشكاله وصوره يحرم ضحاياه من الحق في الحياة ويهدد الأخرين في شعورهم بالسلم والأمن وهي حقوق كفلتها المعاهدات والاتفاقات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته الثالثة على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه" وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في مادته السادسة على أن " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، و على القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".

كما أكدت الشبكة أن مصر حققت تقدما كبيراً فى حربها على الإرهاب بفضل نجاح قواتها المسلحة في التصدى للإرهاب عبر عمل تنموي متواصل لاجتثاث الأفكار الإرهابية من جذورها، وأن ذلك يتطلب من المجتمع الدولي دعم التجربة المصرية بدعم جهودها فى مكافحة الإرهاب والعمل التنموي ووقف أي دعم يقدم للتنظيمات المتطرفة وملاحقتها دوليا.