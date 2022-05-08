السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المحررات والبطاقات الشخصية في مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:22 مساءً - قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة تزوير المحررات الرسمية والبطاقات الرسمية في مصر الجديدة.

كان أمر الإحالة فى القضية، كشف أن المتهم اشترك مع آخر مجهول بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية المختص بإصدار بطاقات الرقم القومي بمصلحة الأحوال المدنية، في تزوير محرر رسمي باسم سيدة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم اشترك مع سيدة بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية، مختص بإصدار بتوكيلات مكتب توثيق شهر عقاري النزهة، في تزوير محرر رسمي وهو التوكيل الخاص الرقيم النزهة لسنة 2019، وذلك أثناء تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة، واستعمل المحرر المزور محل الاتهام الأول، فى تقديمه للموظف المختص بمكتب توثيق شهر عقاري النزهه، محتجين بما دون به بيانات مدعيين صحته مع علمهما بتزويره.