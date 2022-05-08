وزير القوى العاملة يتابع سير عملية تلقي طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:22 مساءً - يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان ، لحظيا على مدار اليوم الاحد وغدا الاثنين ، سير عملية تلقي طلبات الترشح للمرحلة الأولى من الإنتخابات النقابية العمالية على مستوى محافظات الجمهورية ، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة .

ومن الدقهلية قال أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، إن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمكتب عمل المنصورة بشارع السلطان سليم المختلط عمارة الامشاطي ، مشيرا إلي أن سير عملية قبول الطلبات يتم في سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين ، ولم يتم مواجهة أى عقبات أو مشكلات أمام العملية في اليوم الأول .

وأوضح مدير المديرية ، أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات ، وتقسيم التصنيفات النقابية على 8 منافذ يتم من خلالها استلام طلبات 44 لجنة نقابية ، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الإنتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك .

وفي نفس السياق من سوهاج أشار الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، إلي أن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بشارع أسيوط بجوار محكمة الأسرة لـ 42 لجنة نقابية عبر 10 منافذ بالقاعة الكبرى بالديوان ، مؤكداً أن سير عملية تلقي الطلبات يتم في سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين ، ولم يتم مواجهة أى عقبات أو مشكلات أمام العملية في اليوم الأول .

وأوضح مدير المديرية ، أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات ، وتقسيم اللجان وفق التصنيفات النقابية المحددة للمرحلة الأولي ، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الإنتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك .

ومن الشرقية قال أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة : أنه منذ صباح اليوم بدء استقبال طلبات الترشح للإنتخابات النقابية العمالية ، وتم تجهيز 4 مقار لاستقبال الطلبات في الزقازيق، والعاشر من رمضان ، وفاقوس، وبلبيس، مشيرا إلي أنه تم توافد عدد كبير للترشح ولم تواجه عملية تلقى الطلبات أى معوقات أو مشكلات .