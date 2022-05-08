وزير التربية والتعليم يشارك في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بحلقة نقاش بعنوان السياسات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:22 مساءً - شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بحلقة نقاش بعنوان ''السياسات التعليمية في ظل التحديات''

أثناء مشاركته في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ٢٠٢٢ المقام بالرياض بالمملكة السعودية

كانت الجلسة بمشاركة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة، ومعالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التعليم بالإمارات العربية المتحدة والدكتور هايمي سافيدرا المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي والبروفيسور ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزارء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض كما أدارت الجلسة المذيعة وئام الدخيل

ناقشت الجلسة كيفية التعامل مع التحديات وتفادي اثارها و تداعياتها خاصة في مجال التعليم، وما تغير في مجال التعليم قبل وبعد جائحة كورونا في كثير من الدول، ومقومات الدول التي كانت قادرة على تخطي عقبة كورونا والنهوض بمؤسساتها التعليمية.