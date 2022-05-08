قرار جمهورى بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:22 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 169 لسنة2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية.

ويضم المجلس في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، ووزير السياحة والآثار (مقررًا للمجلس)، والتخطيط والثقافة والتعاون الدولى والمالية والتنمية المحلية والطيران المدنى والإسكان، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.