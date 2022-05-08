رئيس الوزراء يلتقى وزير الشباب لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:22 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وعرض الوزير الترتيبات الخاصة بملف استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، خلال الفترة من 17 حتى 20 مايو 2022، مشيراً إلى أهمية هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى بمصر، لكونه يعكس ثقة الوكالة الدولية في إمكانات الدولة المصرية، فضلاً عن قوة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والتزامها بالكود الدولي لمكافحة المنشطات، لافتاً إلى أن تنظيم هذا الحدث الدولي يُكرس حرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات، والتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به مصر لتكون الرياضة خالية من المنشطات.

كما أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة ومن منطلق حرصها على استضافة العديد من الفعاليات على المستوى العربي، والحرص على التوسع في تقديم الخدمات والأنشطة للشباب العربي في كافة المجالات، فإن مصر ستحتضن خلال الفترة من 22 حتى 27 مايو 2022، عدة فعاليات عربية، أهمها اجتماع الدورة رقم 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمشاركة 21 دولة، وكذا اجتماع المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية بمشاركة 10 دول.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق الفاعل بين كافة الجهات المعنية بتنظيم تلك الفعاليات العربية والعالمية على أرض مصر، بحيث تظهر بالصورة اللائقة، التي تعكس قدرة مصر دوماً على استضافة مختلف الأحداث بتنظيم مميز.