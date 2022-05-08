طقس الغد.. ارتفاع بالحرارة وأتربة ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 02:22 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع بالحرارة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى ونشاط رياح بأغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.