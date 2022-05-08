الطاقة المتجددة فى نشرتها الدورية الـ11: بيع نحو 2.5 مليون شهادة كربون

جدة - نرمين السيد - أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية الـ11 (NREAmeter) متضمنة رصدا لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من العام المالى 2021/2022، والتى توضح تقدم الأعمال فى مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية.





يأتى ذلك فى إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التى تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع فى استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفى إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتى تهدف إلى الوصول بإجمالى مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2035.

وقد تمكن قطاع الطاقة المتجددة فى مصر من إحراز العديد من النجاحات، شملت التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مشروعات الطاقة المتجددة، وتتجاوز التقديرات الأولى لإجمالى إنتاجية المرحلة الأولى لهذه المشروعات من الهيدروجين الأخضر حاجز 1.5 مليون طن، فيما تتخطى إجمالى كل المراحل 5 ملايين طن، وهو ما يشير إلى تنافسية مصر فى هذا المجال، وغناها بموارد طبيعية سواء من حيث سرعات الرياح المتميزة، ومعدلات سطوع الإشعاع الشمسى، وكذلك سواحل بطول 3000 كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، بخلاف البنية التحتية المتطورة.

علاوة على ذلك تقترب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من الانتهاء من أعمال تنفيذ محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، والمنتظر بدء تشغيلها فى الربع الثالث من العام الجارى، والبالغ إجمالى استثماراته حوالى 700 مليون جنيه. هذا إلى جانب تقدم أعمال تركيبات مشروع طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والمنتظر تشغيله فى النصف الثانى من عام 2023.

كما نجحت الهيئة فى بيع نحو 2.5 مليون شهادة كربون، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار فى الطاقة النظيفة فى مصر.

وأظهرت النشرة وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثالث من العام المالى 2021/2022 حوالى 2654 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالى 1133 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالى 949 جيجاوات ساعة، فضلاً عن حوالى 22 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوى.

وساهم ذلك خلال ذات الفترة فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يقارب 2256 ألف طن ثانى أكسيد كربون وإحداث وفر فى الوقود يقارب 881 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة فى مجابهة تغير المناخ المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وفى إطار الدور المهم الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومى، شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أى ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

على الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 24 من البطاريات وعدد 2008 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامى لهذه المشروعات فى تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.

ويمكن الاطلاع على نشرة الطاقة المتجددة NREAmeter عدد أبريل 2022 من خلال الرابط التالى:

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