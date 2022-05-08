القوى العاملة تجيب على أسئلة المرشحين للانتخابات العمالية

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة العمليات باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، والتى تعمل على مدى 24 ساعة بوزارة القوى العاملة بعض الأسئلة من المرشحين والخاصة بتقديم أوراقهم للإنتخابات فى مرحلتها الأولى، والتى بدأت اليوم الأحد وتنتهى غدا الاثنين فى الخامسة مساء، وتتضمن الاستفسار عن النماذج والأختام وشهادة السموم.





وقال إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة إنه يجوز قبول الطلبات على نماذج غير نماذج الوزارة مع التأكد من بيانات النموذج أنها مطابقة لبيانات نماذج الوزارة. ولفت إلى أنه لا يشترط وجود ختم جهة العمل أو ختم اللجنة النقابية على الإقرارات ويكتفى بالتوقيع ويختم فقط من جهة العمل نموذج رقم (9) ويختم من اللجنة النقابية نموذج رقم (16). وبالنسبة لشهادة السموم، أكد جواز قبولها من أى جهة حكومية، ولا يشترط لها مدة صلاحية طالما أنه لا يوجد على الشهادة ميعاد صلاحية أو فترة انتهاء، كما يجوز قبول شهادة الميلاد غير المميكنة ويقبل مستخرج رسمى منها أو صورة طبق الأصل.

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