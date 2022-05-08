أشرف صبحى يعرض أمام مدبولى ترتيبات استضافة اجتماع مكافحة المنشطات الدولى

جدة - نرمين السيد - وعرض الوزير الترتيبات الخاصة بملف استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذى ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، خلال الفترة من 17 حتى 20 مايو 2022.

وأشار إلى أهمية هذا الحدث الذى يقام للمرة الأولى بمصر، لكونه يعكس ثقة الوكالة الدولية فى إمكانات الدولة المصرية، فضلاً عن قوة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والتزامها بالكود الدولى لمكافحة المنشطات، لافتاً إلى أن تنظيم هذا الحدث الدولى يُكرس حرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة المنشطات، والتأكيد على الدور المحورى الذى تقوم به مصر لتكون الرياضة خالية من المنشطات.

كما أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن وزارة الشباب والرياضة ومن منطلق حرصها على استضافة العديد من الفعاليات على المستوى العربى، والحرص على التوسع فى تقديم الخدمات والأنشطة للشباب العربى فى كافة المجالات، فإن مصر ستحتضن خلال الفترة من 22 حتى 27 مايو 2022، عدة فعاليات عربية، أهمها اجتماع الدورة رقم 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمشاركة 21 دولة، وكذا اجتماع المكتب التنفيذى ومجلس إدارة الصندوق العربى للأنشطة الشبابية والرياضية بمشاركة 10 دول.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق الفاعل بين كافة الجهات المعنية بتنظيم تلك الفعاليات العربية والعالمية على أرض مصر، بحيث تظهر بالصورة اللائقة، التى تعكس قدرة مصر دوماً على استضافة مختلف الأحداث بتنظيم مميز.