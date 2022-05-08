محافظ أسوان: توريد 55.5 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

جدة - نرمين السيد - قال أشرف عطية محافظ أسوان إن شون وصوامع وبناكر المحافظة تواصل استقبال الكميات الموردة من محصول القمح لموسم الحصاد 2022، والتى وصلت إلى 55.5 ألف طن حتى الآن منذ بدء الحصاد فى الأول من أبريل الماضى.





وأكد محافظ أسوان - فى بيان اليوم الأحد - أن انتظام منظومة التوريد، ولا سيما فى ظل تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم وتحفيزهم وتشجيعهم يأتى طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين لتوريد جميع الكميات التى يتم حصادها بواقع 18 أردبا عن الفدان، وبحد أدنى 12 إردبا عن الفدان وذلك من مختلف الأراضى المنزرعة على مستوى المحافظة بإجمالى مساحات 126.5 ألف فدان لتحقيق المستهدف بنهاية الموسم وهو الوصول إلى 166.6 ألف طن.

وأشار عطية، إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم، وهو الذى يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أى كميات من القمح، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالمتابعة الميدانية لمنظومة توريد القمح بداية من المزارعيين وحتى الصوامع والشون والبناكر حيث تم توريد 22.6 ألف طن من محصول القمح منها 4683.6 طن لصوامع إدفو، و2441.8 طن للشون والبناكر، بجانب 15.5 ألف طن لصومعة المحاميد.

وفيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بمتابعة توريد محصول القمح والتى وصلت إلى 1487 طنا، وهو الذى تزامن مع المتابعة المتواصلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين لآلية التوريد من خلال التنسيق بين المزارعيين بمشروع وادى النقرة وصولاً إلى الصوامع المخصصة للتوريد ، ويتم الاستعانة بسيارات النقل الثقيل الخاصة بهذه الصوامع لتسهيل عملية توصيل ونقل كميات القمح فى سهولة ويسر.