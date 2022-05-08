ميقاتى والخصاونة يعزيان رئيس الوزراء فى شهداء سيناء

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتصالين هاتفيين من نجيب ميقاتى، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، للتعزية فى شهداء الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة.





وخلال اتصالهما، أعرب رئيسا وزراء لبنان والأردن عن خالص تعازيهما فى شهداء الحادث الإرهابى، وبالغ إدانتهما واستنكارهما لهذا الاعتداء الإرهابى الآثم. كما جددا التأكيد على كامل تضامن بلديهما مع مصر فى حربها ضد الإرهاب. من جانبه، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لميقاتى والخصاونة، متمنياً لشعبى الأردن ولبنان الأمن والسلامة والاستقرار.

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