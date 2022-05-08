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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696307/مدبولي-يتلقى-اتصالين-هاتفيين-من-نظيراه-في-لبنان-والأردن-للتعزية-في-شهداء-غرب-سيناء

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالين هاتفيين من رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، نجيب ميقاتي، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية؛ للتعزية في شهداء الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة في النقطة.

دوت الخليج

لبنان والأردن يعربان عن خالص تعازيهما في شهداء سيناء

وخلال اتصالهما، أعرب رئيسا وزراء لبنان والأردن عن خالص تعازيهما في شهداء الحادث الإرهابي، وبالغ إدانتهما واستنكارهما لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، كما جددا التأكيد على كامل تضامن بلديهما مع مصر في حربها ضد الإرهاب.

من جانبه، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر لنظيراه، متمنيًا لشعبي الأردن ولبنان الأمن والسلامة والاستقرار.

هجوم إرهابي على منقطة غرب سيناء

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، صرّح أمس السبت، بوقوع هجوم إرهابي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، بالإضافة لإصابة 5 أفراد من القوات المعينة.

كما أكد على أن الدولة لن تتدخر جهدًا في التصدي للجماعات الإرهابية، واقتلاع جذور الإرهاب.