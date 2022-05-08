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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696305/النائبة-دينا-هلالي-العمليات-الإرهابية-لن-تنال-من-عزيمتنا-وإصرارنا-لدحر-قوى-الشر

أدانت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، والذي أسفر عن استشهاد عدد من أبناء القوات المسلحة، مؤكدة أن تلك العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال دحر الإرهاب وتجفيف منابعه.

دوت الخليج

النائبة دينا هلالي: العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمتنا وإصرارنا لدحر قوى الشر

ونعت «هلالي»، شهداء القوات المسلحة الذين لبوا نداء الوطن وضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن أراضيه، ولن ينسى الشعب المصري تلك التضحيات التي يكتب التاريخ عنها يوما بعد الآخر، مشيرة إلى أن القوات المسلحة لاتدخر جهدا فى مجابهة الارهاب ومازالت تضحي كل يوم بماهو غالى ونفيس من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن جموع الشعب المصري يقف خلف القوات المسلحة لدحر قوى الشر، وللتصدي لتلك العمليات الإرهابية التي تعبر عن خسة أصحابها، لافتة إلى أن صلابة ووحدة الشعب المصري دفعت الجماعات الإرهابية إلى القيام بمحاولات لتفكيك هذا الترابط، لكن باءت محاولاتهم بالفشل.

كان قد صرّح المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، في منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.