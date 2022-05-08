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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696303/وزير-الزراعة-يلقي-كلمة-مصر-في-مؤتمر-الأمم-المتحدة-لمكافحة-التصحر

يلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة مصر في مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة التصحر (cop 15 ) نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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كما يلتقي بعدد من رؤساء الوفود المشاركة ويبحث معهم أوجه التعاون الثنائي، وأيضا سوف يعقد لقاءات مع المسؤولين عن قطاع الزراعة والثروه الحيوانية والسمكية وكذلك وزيري الثروة الحيوانية والزراعة بجمهورية كوت ديفوار، ويبحث معهم سبل تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين .

وزير الزراعة يلقي كلمة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

وكان قد توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى كوت ديفوار للمشاركة في مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة التصحر (cop 15 ) نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة، د. عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ود. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.