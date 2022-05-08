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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696302/صلاة-غائب-لموظفى-البرلمان-وزى-أسود-للنائبات-نعى-متواصل-لشهداء-غرب-سيناء-بأروقة-مجلس-النواب

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث شرق القناه الذى راح ضحيته 11 فرد من أبناء القوات المسلحة أمست السبت، مع قراءة الفاتحة حيث أكد رئيس المجلس بأن الشعب المصرى فوجع بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

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كما شهدت الجلسة العامة أيضا، ارتداء نائبات المجلس، للزي الأسود، حداد على أوراح شهداء حادث شرق القناة، الذي وقع بالأمس، مؤكدين أن هذه العمليات الإرهابية الخسيسة الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

ومن جانبهم قام موظفو البرلمان بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء القوات المسلحة ضحايا الإرهاب الغادر في سيناء امس داعين الله عز وجل أن يتغمدهم جميعاً بواسع رحمته وأن يتقبلهم من الشهداء

وأكد رئيس المجلس بأن مجلس النواب يؤكد بأننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة متابعا:"ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.

وأعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه مختتما حديثه حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء، ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته فيما دعا الأعضاء للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة.