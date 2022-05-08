«صبحي» يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة و«حياة كريمة»

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696301/صبحي-يشهد-توقيع-بروتوكول-تعاون-بين-وزارة-الرياضة-وحياة-كريمة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة «حياة كريمة»؛ لتمكين الشباب والنشء في المشاركة في الحياة العامة وتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات.

دوت الخليج

الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غرب سيناء

بدأت فعاليات توقيع برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة «حياة كلايمة»، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، الذين تصدوا للهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، وقام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي، ومن قِبل مؤسسة حياة كريمة أية عمر القماري رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، مبادرة «حياة كريمة»، والتي تعد أحد أحدث وأكبر المبادرات التي يتم تنفيذها لتطوير الريف المصري، موضحًا أن المبادرة لا تستهدف المستوى الإنشائي بالنحوع والقرى فقط، وإنما التطوير الفكري والثقافي، ليحيا المواطن المصري بشكل كريم في بلده.

جهود الرئيس السيسي سبب ظهور «حياة كريمة»

ونوه الوزير إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ المبادرة، وجهود العمل الحكومي، ومختلف المؤسسات في هذا الشأن،والذي كان سببًا في ظهور «حياة كريمة»، مشيرًا إلى التلاقي بين الوزارة والمؤسسة في العديد من المجالات، وتحديد مجموعة من بنود التعاون المشتركة التي تم إدراجها في بروتوكول التعاون.

كما صرّح «صبحي»، أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارة والمؤسسة، تباشر العمل باستمرار من حيث البرامج والمشروعات المنفذة داخل مراكز الشباب.

فيما عبرت رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، ووضع استراتيجية متكاملة للتعاون بين الطرفين، نتيجة تقابل العمل في عدد من المحاور لاسيما الشباب.

ومن المقرر الاستعانة بمتطوعي الطرفين للمساعدة والمساهمة في تكامل كافة الجهود، ومتابعة الأعمال على أرض الواقع، وإعداد تقارير أداء حول ما يتم انجازه، والتنسيق بين اللجنة الإفريقية بالوزارة ومؤسسة «حياة كريمة» نحو الترويج للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى القارة الإفريقية، والاستفادة من قدرات الشباب الإفريقي الدارسين بمصر أو الوافدين للمشاركة في التطوع بالمبادرة، والتطوير التشغيلي لمراكز الشباب داخل القرى الأكثر احتياجاً فى المراحل اللاحقة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تم الاتفاق على التعاون فى إقامة أكشاك مكتبية داخل مراكز الشباب بقري ومحافظات حياة كريمة لنشر الوعى الثقافي بين المواطنين ومجابهة الأفكار المتطرفة الهدامة، وتضمين مؤسسة "حياة كريمة" بالمنصة الوطنية للشباب وتطبيق الهاتف المحمول "كياني" لعرض خدمات وفعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.