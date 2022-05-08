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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696299/نيللي-كريم-بعد-مسلسل-فاتن-أمل-حربي-مكنتش-متوقعة-ان-يحصل-كل-الضجة-دي

تحدثت الفنانة نيللي كريم عن مسلسلها الرمضاني الذي انتهي عرضه منذ أيام، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع حدوث تلك الضجة على العمل، أتى ذلك خلال مداخلة هاتفيى لـ ربنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة CBC.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات نيللي كريم عن مسلسل فاتن امل حربي

وأضافت نيللي كريم: “الفكرة كانت للمخرج ماندو العدل وبعدها كتبها الكاتب إبراهيم عيسى، وأما بدأت المشروع كان جاهز، وأما قدمت القصة مكنتش أتخيل انه يحصل كل الضجة دي”.

وأشارت أن حالة الجدل التي أثيرت لم تشغلها، مؤكدة: “كنت في التصوير وأركز فيه لكن ما أسعدني أن أغلب تعليقات الجمهور خاصة من السيدات كانوا يرسلن لنا أنهن وقعن في نفس المشاكل، نحن عرضنا فكرة أن القانون يظلم الرجل والمرأة لكن لأن القصة عن "فاتن" فبالطبع كان التركيز على قضايا المرأة”.

ماندو العدل: كنا عارفين اننا هنتهاجم

هذا وأعرب المخرج ماندو العدل عن سعادته الشديدة للعمل مع أبطال المسلسل، قائلًا: تشرفت بالعمل مع محمد التاجي وفادية عبد الغني في المسلسل، كما صرح قائلا: “ورق العمل كان مكتوب كويس جدا وكل الممثلين جامدينـ وأنا قولت لمحمد الشرنوبي إنه هيتهاجم بسبب شخصية الشيخ يحيى من التيارات المتشددة”.

وأضاف: “كنا عاميلن حسابنا إننا هنتهاجم وعارفين إننا بنتكلم في قضية مجتمعية شائكة”.

مسلسل فاتن أمل حربي يحارب قانون الأحوال الشخصية

جدير بالذكر أن مسلسل “فاتن امل حربي” بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وكانت انتهت حلقاته بنبأ في صالح سيدات مصر وهو إحالة قانون الأحوال الشخصية للمحكمة الدستورية العليا لبيان العوار الدستورى فيه بقرار من المستشار القانوني داوود “خالد سرحان.