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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696297/تركيا-تدين-الهجوم-الإرهابي-في-غرب-سيناء-وتنعى-شهداء-الواجب-الوطني

أدانت الحكومة التركية، اليوم الأحد، الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع، أمس السبت، على إحدى نقاط محطات رفع المياه بغرب سيناء، والذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، بالإضافة لإصابة 5 أفراد من القوة المعينة بالمكان.

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هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء

ونشرت وزارة الخارجية التركية، بيانًا لها على موقعها الإلكتروني الرسمي، قائلة: «ندين الهجوم على محطة لرفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد أفراد من الجيش المصري وإصابة آخرين».

وتابعت: «نسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم، وتعازينا لذويهم ولشعب مصر الشقيق والدولة المصرية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

استشهاد أفراد من القوات المسلحة

وشهدت منطقة غرب سيناء، أمس السبت، هجومًا إرهابيًا غاشمًا، على إحدى نقاط محطات رفع المياه، والذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد آخريين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أنه تم الاشتباك والتصدي للعناصر الإرهابية،ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في غرب سيناء، مؤكدًا على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.