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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696294/جولات-مكوكية-لأشرف-رشاد-فى-صعيد-مصر-أبرزها-فى-محافظات-بني-سويف-وقنا-والأقصر-وسوهاج-صور

شهد الأسبوع المنقضى، عدد من الزيارات والجولات المكثفة والمتنوعة والمكوكية، للمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، فى عددا من محافظات الصعيد، حيث بدأت في محافظات "بني سويف- قنا - الاقصر - سوهاج"، وذلك في إطار خطة دعم الدولة بتنظيم الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، وتقديم كافة وسائل العون للمواطن.

دوت الخليج

جولات مكوكية لأشرف رشاد فى صعيد مصر.. أبرزها فى محافظات بني سويف وقنا والأقصر وسوهاج

ونرصد ونبرز ما جاء فى زيارات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لمحافظات الصعيد كالأتي:-

والبداية جاءت من محافظة بني سويف، حيث وفي البداية، شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الاحتفالية الكبرى بمناسبة ليلة القدر وتكريم حفظة كتاب الله من الفائزين، التي نظمتها أمانة الحزب فى محافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمقامة بمقر جامعة بني سويف.

وشهدت الاحتفالية تكريم 34 من حفظة كتاب الله الفائزين فى مسابقة حفظة القرآن الكريم التي نظمها الحزب بمناسبة شهر رمضان، بالتعاون مع أوقاف بني سويف، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث فى مستويات الحفظ للقرآن الكريم كاملا ونصفه وربعه وأجزاء منه وذلك بعد اجتياز الاختبارات على يد لجان من مشايخ وعلماء الأوقاف وفق ضوابط وشروط تم خلالها مراعاة الشفافية، حيث تم اهدائهم جوائز عينية ونقدية تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق.

كما تضمنت الاحتفالية تكريم 30 من طلاب المدارس الفائزة في المسابقة العلمية التي تم تنظيمها بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والحزب، وشاركت فيها كافة المراحل التعليمية "ابتدائي/إعدادي/ ثانوي"، وعلى هامش الاحتفالية، كرم الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، حيث أهداه درع المحافظة، تقديرا للدور المجتمعي التى ينتهجها الحزب.

و في محافظة قنا

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، حفل توزيع جوائز مسابقة حفظة القرآن الكريم، بمركز دشنا، والتى نظمها الحزب بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية أوقاف قنا، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إن اهتمام الحزب بتنظيم هذه الاحتفالية يؤكد على إكرام أهل القرآن، مشيرا إلى أن مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل حاملة للوائهما، كما أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم أهل القرآن، وتخصيص ليلة كل عام لتكريمهم تأكيدًا لعناية الدولة المصرية بالقرآن وأهله.

وأعرب "الشريف"، خلال كلمته فى حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقنا، عن سعادته بالمشاركة فى تكريم حفظة كتاب الله، مهنئا إياهم على هذا الفضل العظيم الذي حباهم به الله، داعيا إياهم أن يجعلوا القرآن فى قلوبهم، وآياته فى معاملاتهم، لينفعوا به المجتمع.

وشهد الحفل، تقديم فقرات دينية متنوعة بدأت بالقرآن الكريم، وتضمن تكريم 82 من الفائزين بجوائز حفظة القرآن على مستوي 10 المراكز فى المحافظة. وفى ختام الحفل، قدم المهندس أشرف رشاد الشريف، "المصحف الشريف"، لمحافظ قنا تقديرا لدعمه الدائم للأنشطة والفعاليات الدينية والثقافية والرياضية التى ينظمها الحزب.

وعقب ذلك سلم المهندس أشرف رشاد الشريف، ومحافظ قنا، الفائزين شهادات تقدير، وجوائز مالية قيّمة، بالإضافة إلى تسليم 20 درع لأعضاء لجان الاختبار.

وفي محافظة الأقصر

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، في احتفالية الساحة الرضوانية، لتكريم حفظة القرآن من خريجي مدرسة الرضوان لعلوم القرآن، وجاءت الفعالية تحت رعاية رائد الساحة الرضوانية فضيلة الشيخ زين العابدين أحمد رضوان، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن.

وسلم "رشاد" في ختام الحفل، جوائز تقديرية للخريجين، وطالبهم ببذل المزيد من العطاء والحفاظ على ما أنجزوه من حفظ لكتاب الله ليكون رفيقًا وداعمًا لهم في حياتهم.

وكانت جولته الختامية في محافظة بني سويف

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، فعاليات نموذج المحاكاة لـ"مجلس النواب"، والذي تنظمه جامعة سوهاج، بمقر الجامعة الجديد بالكوامل، في حضور محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من المحافظة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب جامعة سوهاج.

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بديوان عام المحافظة، المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية بمجلس النواب، بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، والمهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة، والمهندس ياسر عمر وكيل أول لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وبدأت فعاليات نموذج محاكاة لـ"مجلس النواب"، فى جامعة سوهاج الجديدة، بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، بمشاركة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وتضمنت المحاكاة نموذج لجلسة عامة أدارها رئيس الجامعة، وشملت مداخلة للمهندس أشرف رشاد تحدث خلالها عن الاختصاصات التشريعية والرقابية، ووسائل الرقابة البرلمانية في النظم السياسية، ودور البرلمان في دعم التطور الديمقراطي، كما تحدث عن رؤية مصر 2030، ودور الأحزاب والمشاركة السياسية والمجتمعية. كما تضمنت المحاكاة كذلك رد بعض القيادات التنفيذية على عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من ممثلي النواب، في قطاعات " السياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والطرق، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة ".