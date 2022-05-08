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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696292/البرلمان-يواصل-نعيه-لشهداء-سيناء-جبالى-لن-يفلت-المجرمون-الضالون--الأغلبية-الدماء-نار-ونور--والأعضاء--الحادث-سيزيد-من-إصرار-قواتنا-المسلحة-في-اقتلاع-جذور-الإرهاب-ودحره-فيديو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس، أثر تصديهم لعناصر إرهابية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، حيث نعي عدد من النواب أبطال القوات المسلحة، مؤكدين أن هذا الحادث لن يزيد من القوات المسلحة إلا عزيمة وإصرار في اقتلاع جذور الإرهاب.

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