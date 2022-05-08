انت الان تتابع تفاصيل خبر هنا الزاهد: "اتعرضت للتنمر بسبب مناخيري وعملتلي عقدة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696290/هنا-الزاهد-اتعرضت-للتنمر-بسبب-مناخيري-وعملتلي-عقدة

كشفت الفنان هنا الزاهد عن تعرضها للتنمر من قبل أصدقائها في مرحلة الطفولة، مشيرة إلى أنه أحدث لها عقدة نفسية وأجبرها على الخضوع لعملية تجميلية في أنفها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعرض الفنانة هنا الزاهد للتنمر

وردت هنا الزاهد على سؤال متابيعها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” عن تعرضها للتنمر، قائلة: “أيوة وأنا في المدرسة كانوا بيتنمروا على مناخيري، ولما كبرت عملتها بسبب إنها عملت لي عقدة”.

وردت أيضا حول أكثر الأشياء التي تعتني بها في شكلها، فقالت: “شعري” مؤكدة أنها ستعيده للونه الطبيعي بمجرد الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد مع النجم تامر حسني والذي أتى بعنوان “بحبك”.

تامر حسني يصور فيلم جديد بالتعاون مع هنا الزاهد

من ناحية اخرى، تخوض الفنانه هنا الزاهد تجربة سينمائية جديدة بالتعاون مع الفنان تامر حسني، أتى بعنوان «بحبك»، الذي يدور في إطار رومانسي كوميدي حول البحث عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث محيرة ومثيرة.

الفيلم من إنتاج سينرچي احمد بدوي، تي ايتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوق، وبطولة الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد والفنان حمدي المرغني، والفنان مدحت اسماعيل.

هنا الزاهد تعرب عن سعادتها بالتعاون مع تامر حسني

وكان قد شاركت هنا الزاهد جمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، بصورتين تجمعانها مع الفنان تامر حسني، من كواليس تصوير فيلمهما الجديد "بحبك"، وعلقت على الصوريتن كاتبة:" اول مسلسل تقريبا مثلته كان مع تامر ودلوقتي بتعامل معاه في الفيلم مش ممثل بس و مخرج الفيلم.. شكرا على كل تفصيلة بتقولهالي ك مخرج، وعلى بجد مجهودك اللي بشوفوا قدامي .. ان شاء الله يعجبكم و يكرمنا يارب".

في حين كتب تامر حسني: “ اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم و المستقبل الجميله هنا الزاهد و مبسوط اني اول من اكتشفها في بداية حياتها و في الفيلم دا بكتشفها تاني و بقدمها بشكل جديد عليها و عليكم و مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميله، وللأسف لسه مصورش علشان انزل صوره بس في اول يوم تصوير له ههريه صور”.