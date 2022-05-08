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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696289/إيناس-عبد-الحليم-الإرهاب-الخسيس-لن-ينال-أبدا-من-عزيمة-رجال-وأبطال-القوات-المسلحة

نعت النائبة د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا اثناء إحباطهم لهجوم ارهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

دوت الخليج

إيناس عبد الحليم شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة

وأوضحت أن الحرب مع الإرهاب مستمرة داعية المجتمع المصرى الي اليقظة دائما والالتفاف حول الجيش والشرطة في حربهم علي الإرهاب.

وأشارت ايناس عبد الحليم، إلى أن الإرهاب الخسيس لن ينال أبدا من عزيمة رجال وأبطال القوات المسلحة، ولن يثنيهم عن الحرب بضراوة ضد الجبناء المأجورين، مؤكدة أن القوات المسلحة الباسلة، مازالت تضحي كل يوم بما هو غالى ونفيس، من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم.

وأكدت عضو البرلمان، أن مثل هذه الأعمال لن تنال من عزم الدولة المصرية وقواتها المسلحة وشرطتها على دحر الإرهاب، ولن توقف الشعب المصري عن مسيره نحو البناء والتنمية.

واستطردت: رحم الله شهداء الوطن واسكنهم فسيح جناته، وحفظ مصر وشعبها من كيد الكائدين".

وكان المتحدث العسكري قد أعلن قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي نعي، شهداء القوات المسلحة، اثر هذا الحادث الأليم، مضيفا” مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن”.

واكد السيسي أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

وتقدم الرئيس السيسي للشعب المصري العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء بخالص العزاء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وداعياً الله عز و جل أن يحفظ مصر وشعبها.