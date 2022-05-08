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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696288/مايا-مرسي-تشيد-بقرار-النائب-العام-بتسهيل-الدورة-المستندية-لنيابات-الأسرة

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الخاص بتسهيل إجراءات الدورة المستندية لنيابات الأسرة وسرعة فض منازعات حيازة مسكن الزوجية والحضانة، الذي أصدره أمس الأحد.

دوت الخليج

مايا مرسي توجه الشكر للنياية العامة

ووجهت رئيس المجلس القومي للمرأة، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التحية للنائب العام قائلة: «كل التحية والتقدير للنيابة العامة التي تسعى دائمًا إلى تخفيف العبء عن المواطنين وخاصة المرأة المصرية؛ لتحقيق استقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره، شكرا سيادة النائب العام، دوت الخليج»

وتابعت: «عدالة ناجزة تساهم في سرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل حصول المرأة الحاضنة على كافَّة حقوقها دون مشقة أو عناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم».

وأكملت: « هذه ملخص قرارات السيد النائب العام بالأمس، والتي تؤكد علي الجانب الإنساني للنيابة العامة وقضاء الأسرة، وذلك ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي».

كما أوضحت أن تلك الإجراءات بشأن مسكن الزوجة ومسكن الحاضنة، تستطيع التقدم بطلب لنيابة الأسرة دون حاجة لمحضر في القسم، ويتم تحقيق الطلب على وجه السرعة ويصدر قرار التمكين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يوفر وقت بدلًا من صدور القرار بعد شهور، أما الآن سيستغرق يومين أو ثلاثة على الأكثر.

تفاصيل قرار النائب العام

واختتمت: «فوفقًا للكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ صدر قرار رقم ٦١١ لسنة ،٢٠٢٢ والذي ألغي بموجبه العمل ببعض الدفاتر واستبدالها بدفاتر إلكترونية؛ لتسهيل واختصار إجراءات الدورة المستندية لنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وذلك لسرعة فض منازعات حيازة مسكن الزوجية والحضانة، والتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء، ويتضمن القرار الإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات دون اشتراط اللجوء إلى الشرطة مسبقًا والتوجيهات الإدارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار».